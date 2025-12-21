Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 16:08

Именитая фигуристка объяснила секрет победы Петросян на чемпионате России

Роднина заявила, что фигуристка Петросян выиграла ЧР за счет запаса прочности

Аделия Петросян Аделия Петросян Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Победа фигуристки Аделии Петросян на чемпионате России стала возможной благодаря ее запасу прочности, заявила в беседе с Metaratings.ru депутат Государственной думы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она добавила, что успех спортсменки связан не с конкуренцией, а с ее стабильностью.

Выиграла чемпионат России за счет запаса прочности. Вопрос не в конкуренции, а в стабильности, — сказала член ГД.

Депутат также отметила, что в текущем сезоне и в преддверии Олимпийских игр на Петросян лежит серьезная нагрузка. Спортсменка сохраняет отличную физическую форму с сентября, что, по мнению Родниной, является сложной задачей.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что считает победу Петросян на Олимпийских играх 2026 года практически недостижимой. По ее словам, существующие правила судейства и современные реалии мирового спорта создают для этого непреодолимые препятствия. Петросян успешно прошла квалификацию, выиграв соответствующий отборочный турнир Международного союза конькобежцев (ISU). В тот же день олимпийскую лицензию завоевал и другой российский фигурист Петр Гуменник.

фигурное катание
фигуристки
Ирина Роднина
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко раскритиковал членов ЕАЭС за нерасторопность
Секс-работница спрятала в морозилку расчлененного новорожденного сына
Выпекаю венские круассаны: с заварным кремом и ягодами
В Германии увидели «страшную жажду» Киева к национализму
«Стреляют на звук»: волонтер рассказал о проблемах ПВО в Одесской области
Военэксперт раскрыл, почему Россия усилила удары по военным объектам Одессы
Уход возлюбленного, алкоголь, болезнь: как живет певица Татьяна Овсиенко
«Мы искренне заинтересованы»: Путин обозначил путь развития России
На Западе раскрыли предательство Макрона в адрес Мерца
Путин дал сигнал миру о роли ЕАЭС
В Париже задумались о проведении встречи Путина и Макрона
Беременные в рядах ВСУ, крах в Димитрове: новости СВО к вечеру 21 декабря
Самолет вернулся в Амстердам из-за трещины на лобовом стекле
Полиция начала проверку фитнес-тренера, пнувшего девушку в магазине
Названы самые нежеланные подарки на Новый год
«С удовольствием»: Путин дал оценку выступлению Лукашенко на ВНС
Суд наказал химчистку за порчу дорогого платья топ-менеджера РФС
«Вопросов нет»: Путин рассказал Лукашенко о встрече с Мишустиным
Уничтожение замаскированного танка ВСУ в зоне СВО попало на видео
В ДНР заявили, что ВС России перехватили инициативу на сложнейшем участке
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.