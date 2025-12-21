Именитая фигуристка объяснила секрет победы Петросян на чемпионате России

Победа фигуристки Аделии Петросян на чемпионате России стала возможной благодаря ее запасу прочности, заявила в беседе с Metaratings.ru депутат Государственной думы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она добавила, что успех спортсменки связан не с конкуренцией, а с ее стабильностью.

Выиграла чемпионат России за счет запаса прочности. Вопрос не в конкуренции, а в стабильности, — сказала член ГД.

Депутат также отметила, что в текущем сезоне и в преддверии Олимпийских игр на Петросян лежит серьезная нагрузка. Спортсменка сохраняет отличную физическую форму с сентября, что, по мнению Родниной, является сложной задачей.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что считает победу Петросян на Олимпийских играх 2026 года практически недостижимой. По ее словам, существующие правила судейства и современные реалии мирового спорта создают для этого непреодолимые препятствия. Петросян успешно прошла квалификацию, выиграв соответствующий отборочный турнир Международного союза конькобежцев (ISU). В тот же день олимпийскую лицензию завоевал и другой российский фигурист Петр Гуменник.