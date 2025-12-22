В России запретили деятельность трех организаций из Польши Генпрокуратура объявила о запрете деятельности трех польских организаций в РФ

Генеральная прокуратура России объявила о запрете деятельности трех польских организаций, которые действуют под эгидой властей республики, Совета Европы и НАТО. Эти структуры обвиняются в реализации враждебной политики по отношению к РФ, уточнили в ведомстве.

В ходе проверок выяснили, что организации Casimir Pulaski Foundation, Fundacja Wolnosc i Demokracja и Fundacja im. Stefana Batorego занимаются разработкой стратегий, направленных на военное и экономическое сдерживание России. В ГП отметили, что также они участвуют в информационной войне и содействуют расширению санкций против нашей страны и ее союзников. Генпрокуратура указала, что организации реализуют проекты, направленные на оказание консультативной и практической помощи украинскому режиму и содействуют расширению НАТО на восток.

Ранее девять представителей Международного уголовного суда (МУС) заочно получили до 15 лет заключения. Соответствующее решение приняла Генпрокуратура России, а мера коснулась британского юриста Карима Хана.