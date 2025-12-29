Генпрокуратура дала отпор американскому университету с двойным дном

Генпрокуратура России признала деятельность Университета Джорджа Вашингтона (The George Washington University) нежелательной на территории страны, сообщает пресс-служба ведомства. По данным надзорного органа, на базе заведения действует аналитический центр, который продвигает спикеров с антироссийскими выступлениями и докладами, направленными на дискредитацию России, в том числе в контексте СВО.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам проверки деятельность The George Washington University признана нежелательной на территории РФ, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что университет финансировал иноагентов на территории России — как СМИ, так и физлиц. Также учебное заведение запустило медиаресурс, который систематизирует материалы иноагентов и нежелательных объединений о ситуации в России, а также призывает к усилению санкционного давления на страну.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной голландскую международную организацию Stichting B4Ukraine Foundation, которая отслеживает экспорт российских нефти и газа, а также занимается мониторингом иностранных компаний, оставшихся в России. Цель НКО — усиление санкций против Москвы и ограничение для нее доступа к мировому рынку.