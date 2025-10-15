С точки зрения психологии глава МИД Латвии Байба Браже — это яркий типаж «идеологического терминатора», рассказал NEWS.ru научный сотрудник Института стран СНГ, завотделом Прибалтики Руслан Панкратов. По его словам, это редкий психотип, сочетающий внешнюю респектабельность с внутренней одержимостью антироссийскими идеями.

Браже — активный генератор антироссийской политики, способный втягивать в конфронтацию даже умеренно настроенных западных политиков, что делает ее прямой угрозой региональной стабильности. По сути, Браже — яркий типаж «идеологического терминатора». Ее черты лица не просто отражают характер, но демонстрируют патологическую трансформацию человеческой личности под воздействием экстремистской идеологии, — отметил Панкратов.

Он напомнил, что Браже принимала участие в разработке 19 пакетов санкций ЕС против России, лоббировании американских вторичных санкций и создании международных трибуналов против российского руководства.

Карьерная траектория главы МИД Латвии — это восхождение от рядового дипломата до заместителя генсека НАТО, что является высшей позицией, которую когда-либо занимал латвийский дипломат в Альянсе, — добавил аналитик.

Ранее глава МИД Латвии депортировала из страны 841 россиянина, имевшего вид на жительство, но не прошедшего тест на знание латышского языка. Преимущественно — это люди пенсионного возраста.