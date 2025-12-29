Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 20:52

Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В новогоднюю ночь над Землей может зажечься полярное сияние. Что известно, когда будет ярче всего, можно ли увидеть в Москве?

Будет ли северное сияние на новый, 2026 год, грядет магнитная буря?

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ объявила, что новогодняя ночь может порадовать северным сиянием. По словам специалистов, «Солнце сумело создать интригу на новогодние праздники».

«Еще вчера вероятность встретить новогоднюю ночь под северными сияниями была минимальной, но неожиданно на это появились шансы. На Солнце в последние дни наблюдался заметный рост вспышечной активности. Единственным активным центром, расположенным в пределах досягаемости Земли, являлась область 4317 в северном полушарии Солнца. И именно в ней сегодня ночью, между двумя и тремя часами по московскому времени, все-таки произошла серия вспышек, включая две вспышки категории M. Первое из двух этих событий было зарегистрировано в 1 час 39 минут по московскому времени: вспышка уровня M4.2; второе — в 3 часа 2 минуты: вспышка уровня M2.2», — рассказали в солнечной лаборатории.

Облаку плазмы, выброшенной огромными взрывами с поверхности Солнца, потребуется около трех суток, чтобы достигнуть орбиты Земли. Оно может задеть нашу планету краем в ночь с 31 декабря на 1 января и, ударив в магнитосферу нашей планеты, вызвать северные сияния.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где будет видно северное сияние, можно ли увидеть в Москве

Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что с высокой вероятностью северное сияние можно будет увидеть в северных регионах России.

«Мурманская, Архангельская и Ленинградская области, Республика Карелия и Санкт-Петербург. Вероятность появления северного сияния в небе над центральной частью страны пока является небольшой. Но, с другой стороны, в новогоднюю ночь все должны совершать чудеса. Может, в это включится и Солнце», — заявили ученые.

Метеорологические службы Аляски и Исландии пока не предполагают в своих прогнозах мощного усиления северного сияния. Метеорологические бюро Австралии подтверждают выброс плазмы в направлении Земли, но сильного магнитного шторма пока не видят. Южное сияние будет видно только в отдельных районах на юге Австралии.

северное сияние
солнце
вспышки
новости
Валентин Меликов
В. Меликов
