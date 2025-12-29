Снежный апокалипсис на Черном море: что происходит в Абхазии, Сочи, Крыму

Снежный апокалипсис на Черном море: что происходит в Абхазии, Сочи, Крыму

Вся Абхазия осталась без света после аварии. Что происходит на курортах Черного моря, как снегопады перед Новым годом атакуют Краснодарский край, Сочи, Крым?

Что за массовый блэкаут в Абхазии, что происходит с погодой

С утра 29 декабря территория Абхазии дважды оставалась без электроснабжения из-за непогоды. Первая авария, затронувшая часть районов, произошла рано утром. Со второго раза снегопад смог «отключить» всю республику.

«Аварийное отключение на ВЛ „Шешелети-1“, „Шешелети-2“ и „Ачгуара“. Без света остались все районы Абхазии. Ремонтные бригады уже выехали на место ЧП», — сообщил Telegram-канал Минэнерго Абхазии.

В 13:17 энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения. Высоковольтные линии «Шешелети» и «Ачгуара» находятся на юге Абхазии, близ границы с Грузией. Во всем регионе сейчас наблюдаются сильные снегопады. МЧС Абхазии предупредило об опасности для автомобилистов в Гудаутском районе и возможном сходе лавин в Рицинском лесопарке.

Кроме того, из-за погоды с проблемами столкнулись поезда РЖД: электропоезд «Диоскурия» опоздал на три часа, а поезд Москва — Сухум застрял в Гагре из-за проблем с электроснабжением, снегопада и падения деревьев на пути. По данным Foreca, интенсивные ливни будут продолжаться в Абхазии до 1 января, после Нового года на республику обрушатся заморозки.

В декабре 2024 года Абхазия также столкнулась с массовым блэкаутом после отключения Ингур ГЭС. При этом власти республики оказались не в состоянии заплатить за поставки электричества из России и обратились к Москве с просьбой разморозить финансовую помощь республике, чтобы заплатить пенсии и зарплаты бюджетникам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что происходит в Сочи, насколько мощные снегопады

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что в ночь на 29 декабря на город-курорт Сочи обрушился сильный ливень: за 12 часов выпал 51 мм осадков, ветер усиливался до 20 м/с.

«Утром в понедельник при температуре воздуха около плюс 2 градусов дождь сменился снежной крупой, в предгорьях выпал снег, первый в этом сезоне. Обильные дожди вызвали подъем воды в реках», — пишет Позднякова.

По оценкам синоптиков, после аномально теплой погоды на Краснодарском побережье за ночь выпало 29–30 см снега. В горах, например, на курорте Красная Поляна, за ночь выпало 30–40 см снега, и он продолжает идти. На фоне непогоды на дорогах фиксируются массовые ДТП. Штормовое предупреждение в регионе продлено до 1 января.

Оперштаб Краснодарского края подчеркнул, что инфраструктура Сочи работает в штатном режиме. С 28 декабря по 1 января на море прогнозируют шторм с волнением до шести баллов и высотой волн до 4,5 метра. В горных районах — мокрый снег и заморозки до минус 5 градусов.

Какая погода в Крыму, что с Крымским мостом

Telegram-канал «Крымский» приводит прогноз по экстремальному шторму в Черном море, который ожидается в период с 28 декабря по 6 января. Ожидаются волны у берега 4–5 м на открытых участках и ветер 28–32 м/с.

Шторм пришел в Севастополь и западные районы полуострова уже 28 декабря. Сегодня ожидается его максимальное усиление: основной удар по Крыму, затем Краснодарскому краю и Абхазии. После 30 декабря планируется небольшое ослабление, но к 4–6 января шторм усилится вновь при температуре на 2–4 градуса выше нормы.

«Наибольшие риски: Крым — западное побережье, Севастополь, Феодосия, Керчь — возможен нагон воды, затопление набережных, оползни, повреждение ЛЭП. Краснодарский край — Новороссийск, Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи — возможны штормовой прибой до 5 м, бора (холодный ветер с гор), запрет судоходства, оползни и сели. Абхазия — Гагра, Пицунда, Сухум: волны 4–5 м, ожидаются подтопления, разрушение старых причалов. Азовское море (30–31 декабря): Ейск, Таганрог — ветровой нагон и подтопления. Керчь — остановка грузовой паромной переправы», — сообщает «Крымский».

При этом Крымскому мосту опасность не угрожает.

«Крымский мост работал и в „шторм века“ — он будет открыт», — подчеркивают источники.

Читайте также:

Погода в новом году приготовила мерзкий сюрприз? Прогноз для Москвы и СПб

«Герани» на паузе? Что с энергетикой Украины, новые удары 29 декабря

Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске