29 декабря 2025 в 21:26

Захарова раскрыла истинные последствия атак БПЛА на Россию

Захарова: в России женщины и дети страдают из-за атак украинских БПЛА

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
В России из-за атак украинских дронов страдают женщины, дети и представители социально незащищенных категорий, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE». По ее словам, многие просто не успевают добежать до укрытия.

Каждый день в нашей стране гибнут, страдают от ударов, получают ранения и увечья дети, женщины, люди социально незащищенные с точки зрения того, что они не могут укрыться где-то. Они не могут добежать, они не успевают это сделать, — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова отмечала, что власти европейских государств не могут считаться элитой, потому что «заболели русофобией и нацизмом». Это привело к значительному ущербу для экономики этих стран. В пример Захарова привела власти Германии, Италии, Франции и Испании. Представитель МИД отметила, что эти страны когда-то были благополучными, однако их нынешнее руководство ввергло собственный народ в кризис.

Также дипломат высмеяла президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, украинский политик выглядит глупо. Она призвала его заняться делом вместо озвучивания странных мыслей.

