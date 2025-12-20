Новый год-2026
«А четвертый — за спиной»: Захарова высмеяла Зеленского за «разного Путина»

Захарова посоветовала Зеленскому вместо странных речей готовиться к выборам

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Президент Украины Владимир Зеленский выглядит глупо, когда говорит о существовании множества российских лидеров «Владимиров Путиных», заявила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала политика заняться делом, вместо озвучивания странных мыслей.

Зеленский сделал нелепое высказывание в интервью польским средствам массовой информации. Захарова привела дословную цитату украинского президента, в которой тот в иносказательной форме попытался описать разницу, по его мнению, между публичными и предполагаемыми непубличными действиями российского лидера.

Зеленский предположил, что один «Путин» ведет переговоры с американцами, другой — якобы выступает с речами, а третий — «делает что-то другое». Представитель МИД РФ дополнила его фразу, сделав тонкий намек на пристрастие украинского политика к запрещенным веществам.

Надо было договорить: «А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: „Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело“», — написала Захарова.

Ранее Зеленского в очередной раз уличили во вранье. Бывший замкомандующего сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос назвал «халтурой» видео с президентом Украины, якобы снятое под Купянском 12 декабря.

