«Остался клоуном»: почему Запад поверил в фейк с Зеленским под Купянском

Владимира Зеленского в очередной раз уличили во вранье. Бывший замкомандующего сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос назвал «халтурой» видео с президентом Украины, снятое под Купянском 12 декабря. Зачем Зеленскому выставлять себя на посмешище и почему в эти фейковые видео верят в ЕС — в материале NEWS.ru.

Как на Украине оценили видео Зеленского из Купянска

На Украине признали, что видео с Владимиром Зеленским на фоне стелы, сделанное якобы на въезде в город Купянск, выглядит очень сомнительно. Как сообщил портал «Другая Украина», бывший замкомандующего сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос назвал его «халтурой» и посоветовал авторам «научиться монтажу».

«Давайте вот только без видеороликов во главе с судьбоносным лидером современности. Не надо быть специалистом, чтобы увидеть, что в очередной раз ветер в одну сторону, волосы в другую. И как-то с картинками в очередной раз проколоться. Уже могли бы поднять уровень съемок и монтажа определенных нюансов», — возмутился Кривонос.

Напомним, видео было опубликовано в Telegram-канале Зеленского 12 декабря, то есть через 10 дней после заявления президента России Владимира Путина о том, что российская армия полностью контролирует Купянск.

Путин в ходе прямой линии 19 декабря тоже выразил сомнение, что Зеленский действительно был на въезде в Купянск. Он указал, что президент Украины выступил якобы возле города, а не внутри него.

«Говорят, что стела-то совсем сейчас по-другому выглядит. Но дело не в этом. Стела находится от своего города где-то на расстоянии одного километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то, заходи в дом! Если уж Купянск под их контролем», — подчеркнул Путин.

Почему Зеленский опубликовал сомнительное видео из Купянска

Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров

Почему украинский президент пошел на такой дешевый трюк? «И сам Зеленский, и его команда — это медийщики. Для них абсолютно неважно, как реально обстоят дела на линии фронта, — напомнил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров. — Для них важно, какая картинка появится в информационном поле Украины и особенно — на Западе».

По словам политолога, видео на фоне стелы в Купянске было смонтировано, чтобы опровергнуть слова Путина, а также дать сигнал западным партнерам, что у украинской армии еще есть потенциал.

«Мол, заявление Путина в отношении Купянска — это неправда, мы, мол, контролируем этот город», — пояснил Килинкаров.

Но этого мало. По словам эксперта, Зеленский дал команду главкому ВСУ Сырскому до Нового года отбить Купянск. «То есть принимается политически мотивированное решение, не основанное на военной целесообразности и рациональности. Зеленскому все равно, сколько он там положит украинских солдат. Ему важно послать определенный месседж западным спонсорам. Мол, у нас есть потенциал. Дайте нам деньги и оружие», — подчеркнул Килинкаров.

По словам политолога, Зеленский работает исключительно на информационное поле, считая его приоритетным. Не имея военных возможностей решить ту или иную задачу, он все равно пытается подать информацию так, как ему нужно.

«Он формирует миф, дает посыл в информационное пространство и успешно продает эту фальшивку на Запад. Получая взамен политическую, дипломатическую, финансовую и военную помощь», — добавил эксперт.

Почему Зеленский пытается обманывать Запад

Ключевая задача Зеленского — продолжение конфликта с Россией. Только так он может оставаться у власти и получать в свои карманы новые потоки денег от ЕС. Поэтому он будет доказывать, что Украина якобы не терпит поражения на поле боя. При этом он уверен, что информационная картинка важнее, чем реальность.

18 декабря 2025 г. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе

«Такой подход присущ людям, которые долгое время находились в сфере массмедиа и понимают, как работает информационная машина, — пояснил Килинкаров. — Зеленский и его команда максимально эффективно пытаются использовать этот опыт для решения конкретных финансовых проблем через медийную составляющую».

Это то немногое, чем Зеленский может торговать на Западе. У него осталось всего два актива: информационные атаки на Российскую Федерацию и отдельные диверсионные акты, которые Украина еще способна проводить.

Можно сказать, что информационные вбросы Зеленского вроде купянского видео — это своеобразное шоу, сериал в поддержку мнения, что война еще не проиграна. И Западу нужно просто приложить максимум финансовых усилий, чтобы эту войну выиграть.

«Зеленский так и не стал ни руководителем страны, ни государственным деятелем, — сказал в интервью NEWS.ru экс-вице-премьер Украины Дмитрий Табачник. — Он остался артистом, стендапером. По сути — злым клоуном. И ложь — это его внутренняя природа, он лжет как дышит. Каждая его ложь оборачивается трагедиями, новыми тысячами погибших. Ради чего? Ради его сиюминутной политической выгоды. Ради попытки продать на Запад очередную ложь о фейковых успехах украинской армии. Ради этого он устраивает очередные мясорубки, не выводит из окружений украинские воинские формирования. Бросает их там, что ведет к десяткам тысяч погибших людей. То есть это злой кровавый комик».

Как Зеленский делает деньги на русофобии европейцев

Почему в Европе верят любым лживым утверждениям Зеленского? «Потому что они хотят этому поверить, чтобы продолжать войну с Россией!» — подчеркнул Табачник.

Джеффри Сакс

Он напомнил, как американский экономист Джеффри Сакс недавно опубликовал в Berliner Zeitung эссе о том, что для Европы русофобия является не эмоциональным заблуждением, не предубеждением против русских, а системной концепцией. Он назвал это повторяющейся саморазрушительной ошибкой, указав, что с середины XIX века Европа отказывала России в общих правилах игры и в признании ее интересов в сфере безопасности. По мнению Сакса, это неизменно повторяется при любых режимах власти в России: императорском, советском и постсоветском.

«Именно на оголтелой русофобии базируется нежелание ЕС договариваться, — сказал Табачник. — Именно это мотивирует европейских лидеров воспринимать любую ложь Зеленского за чистую монету».

По его словам, вся ложь, которую европейцам скармливает Зеленский, настолько отвечает их чаяниям, что они готовы его «смехотворные утверждения» воспринимать за чистую монету. «И делать их основанием для обмана собственных парламентов и собственных народов. И продолжать финансирование агонизирующего, тоталитарного и незаконного режима лгуна», — заключил бывший чиновник.

