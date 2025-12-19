«Чего стоять на пороге?»: Путин о видео Зеленского в Купянске Путин усомнился в реальности видео с Зеленским на фоне Купянска

Президент России Владимир Путин усомнился, что президент Украины Владимир Зеленский действительно снял видео у стелы на въезде в Купянск. Во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве российский лидер обратил внимание, что политик выступил якобы возле города, а не внутри него.

Говорят, что стела-то совсем сейчас по-другому выглядит. Но дело не в этом. Стела находится от своего города где-то на расстоянии 1 километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то, заходи в дом! Если уж Купянск под их контролем, — подчеркнул Путин.

Ранее президент России назвал Владимира Зеленского талантливым артистом. Путин также признался, что не следит за выступлениями политика якобы с передовой.

До этого российский лидер подтвердил, что город, расположенный в Харьковской области, находится под контролем ВС РФ. По словам Путина, в Купянске находятся 3,5 тыс. личного состава ВСУ, которые не получили команды на сложение оружия. Президент России добавил, что шансов у противника почти нет, поскольку он окружен.

Также Путин заявил, что ВС РФ освободили больше половины Константиновки в ДНР. Глава государства отметил, что скоро этот населенный пункт будет полностью взят под контроль.