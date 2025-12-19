Новый год-2026
19 декабря 2025 в 13:39

«Чего стоять на пороге?»: Путин о видео Зеленского в Купянске

Путин усомнился в реальности видео с Зеленским на фоне Купянска

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин усомнился, что президент Украины Владимир Зеленский действительно снял видео у стелы на въезде в Купянск. Во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве российский лидер обратил внимание, что политик выступил якобы возле города, а не внутри него.

Говорят, что стела-то совсем сейчас по-другому выглядит. Но дело не в этом. Стела находится от своего города где-то на расстоянии 1 километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то, заходи в дом! Если уж Купянск под их контролем, — подчеркнул Путин.

Ранее президент России назвал Владимира Зеленского талантливым артистом. Путин также признался, что не следит за выступлениями политика якобы с передовой.

До этого российский лидер подтвердил, что город, расположенный в Харьковской области, находится под контролем ВС РФ. По словам Путина, в Купянске находятся 3,5 тыс. личного состава ВСУ, которые не получили команды на сложение оружия. Президент России добавил, что шансов у противника почти нет, поскольку он окружен.

Также Путин заявил, что ВС РФ освободили больше половины Константиновки в ДНР. Глава государства отметил, что скоро этот населенный пункт будет полностью взят под контроль.

