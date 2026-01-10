В МИД Швеции перестали игнорировать угрозу Гренландии со стороны Трампа Глава МИД Швеции: заявления Трампа о Гренландии перестали быть просто словами

События в Венесуэле показали, что американский президент Дональд Трамп не шутил насчет контроля над Гренландией, он готов к действиям, заявила глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард. По ее словам, которые приводит Sveriges radio, теперь следует следить за намерениями и обещаниями хозяина Белого дома.

Теперь это уже не просто слова американской администрации, отличающиеся от того, к чему мы привыкли. Мы также видим, что они готовы действовать быстро. Мы видели это в Венесуэле, — отметила она.

До этого норвежские сатирики пошутили, что переименование Гренландии в остров Эпштейна поможет датским властям избавиться от внимания Трампа. Хозяин Белого дома и американский финансист, обвинявшийся в торговле людьми и организации проституции, были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе в течение 15 лет. Сейчас Трамп старается не обсуждать свои прошлые связи с Эпштейном.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что события в Венесуэле продемонстрировали, что чувствовать себя в безопасности не может ни одна страна, которая не угодит Вашингтону. По его словам, речь идет в том числе и о Гренландии.