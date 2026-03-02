Европейская страна приготовила Украине рекордный пакет военной помощи

Министерство обороны Швеции подготовило рекордный 21-й пакет военной поддержки для Украины общим объемом почти 13 млрд шведских крон ($1,43 млрд или 110,4 млрд рублей). В заявлении ведомства сказано, что транш станет одним из крупнейших за все время конфликта. По информации МО страны, в состав пакета войдут новые средства ПВО, системы вооружения большой дальности и различные боеприпасы.

Отмечается, что основная часть нового пакета пойдет на закупку современных средств ПВО ближнего радиуса действия. Речь идет о модульных системах с артиллерийскими и ракетными компонентами, средствами РЭБ и современными системами управления. Известно, что общий объем военной помощи Киеву со стороны Стокгольма с 2022 года достиг приблизительно 103 млрд крон ($11,3 млрд или 873,1 млрд рублей).

Пакет также предусматривает передачу техники от вооруженных сил Швеции, финансирование ее замены и транспортировки. Кроме того, Стокгольм расширит сотрудничество в сфере беспилотников большой дальности и поставит беспилотные надводные аппараты.

Ранее сообщалось, что военное вмешательство США и Израиля в конфликт вокруг Ирана может исчерпать годовой запас ракет THAAD за один-два дня интенсивных боевых действий. Это создаст дефицит, который может негативно сказаться на поддержке Украины.