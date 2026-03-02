Подземные хранилища газа в европейских странах по результатам февраля оказались заполнены меньше чем на 30%, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE). По данным источника, это один из самых низких показателей.

В сообщении говорится, что закачанный в подземные хранилища газ во время подготовки к зимнему сезону был отобран еще две недели назад, а сейчас топливо расходуется из запасов предыдущих лет. В данных GIE сказано, что по истечении 28 февраля хранилища заполнены на 29,98%. В прошлом году этот показатель достигал 38,2%.

Ранее независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов заявил NEWS.ru, что в ближайшее время не ожидается возобновления работы «Северного потока». По словам аналитика, даже Соединенные Штаты, заинтересованные в восстановлении газопровода, не могут повлиять на этот процесс.

Прежде глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что ответственность за подрыв «Северного потока» лежит на Украине. Так он ответил на вопрос бывшего министра иностранных дел Польши Збигнева Рау о том, какие действия предприняла Германия после повреждения труб.