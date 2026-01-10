Атака США на Венесуэлу
МЧС раскрыло секрет правильного вызволения авто из снега

МЧС России выпустило инструкцию по спасению автомобиля из сугроба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При очистке автомобиля от снега критически важна правильная последовательность действий: первым делом освободите доступ к выхлопной системе и только потом переходить дальше, напомнили в «МЧС Медиа». После этого очищается днище, лобовое стекло и крыша.

Выхлопную трубу в первую очередь. Это вопрос жизни. Пространство перед ведущими колесами по траектории движения, а не вокруг. Сами колеса освободи по бокам и снизу, — подчеркнули спасатели.

Если автомобиль уже застрял, МЧС рекомендует подготовить «карман» длиной до полуметра перед ведущими колесами и обеспечить надежное сцепление с поверхностью. В ход могут пойти любые подручные средства: автомобильные коврики, ветки, картон или песок. Главное правило эвакуации из снежной ловушки — плавность движений. Спасатели советуют использовать метод раскачки, избегая резкого нажатия на педаль газа, чтобы колеса не закопались еще глубже.

В случаях, когда физических усилий и подручных средств недостаточно, ведомство призывает отказаться от излишней самоуверенности. Попытки «выжечь» сцепление или сломать коробку передач в глубоком снегу могут привести к дорогостоящему ремонту. МЧС резюмирует: лучше позвать подмогу, использовать буксировочный трос или вызвать профессиональных спасателей, чем окончательно вывести машину из строя в попытках выбраться в одиночку.

Ранее супружеская пара из Новосибирской области четыре дня провела взаперти в собственном дачном доме, заблокированном сильным снегопадом. Пожилые люди не имели возможности самостоятельно выбраться наружу, вызволили их из дома спасатели.

