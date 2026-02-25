Трехкомнатная квартира загорелась рано утром в одном из домов Петербурга

Трехкомнатная квартира загорелась рано утром в одном из домов Петербурга Пожар охватил трехкомнатную квартиру на проспекте Кима в Санкт-Петербурге

Пожар охватил трехкомнатную квартиру в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Сообщение о возгорании в жилом доме на проспекте Кима поступило диспетчеру 25 февраля в 5:11 мск.

В трехкомнатной квартире общей площадью 90 кв. метров происходило горение обстановки на площади 13 кв. метров, — отметили в ведомстве.

Менее чем за час пожар удалось потушить. Из опасной зоны спасатели эвакуировали 11 человек, из них двое детей. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 19 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

