Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 07:49

Трехкомнатная квартира загорелась рано утром в одном из домов Петербурга

Пожар охватил трехкомнатную квартиру на проспекте Кима в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожар охватил трехкомнатную квартиру в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Сообщение о возгорании в жилом доме на проспекте Кима поступило диспетчеру 25 февраля в 5:11 мск.

В трехкомнатной квартире общей площадью 90 кв. метров происходило горение обстановки на площади 13 кв. метров, — отметили в ведомстве.

Менее чем за час пожар удалось потушить. Из опасной зоны спасатели эвакуировали 11 человек, из них двое детей. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших. В ликвидации последствий ЧП были задействованы 19 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Ранее в Московской области вынесли приговор 45-летнему жителю Алексею Лютову, чьи действия привели к гибели в пожаре его жены и троих детей. Мужчина поставил в коридоре дома два аккумулятора от грузовых трициклов и подключил их к сети для зарядки. Из-за перегрузки оборудование загорелось.

До этого стало известно, что один человек погиб при пожаре в поселке Пелым на севере Свердловской области. На улице Павлика Морозова вспыхнул двухквартирный жилой дом, огонь охватил площадь в 140 квадратных метров.

пожары
Санкт-Петербург
происшествия
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снайперская работа»: в Ростехе раскрыли, как «Краснополь» изменил СВО
«Проредили ряды»: удары ФАБ привели в ужас президентскую бригаду ВСУ
Составлен топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России
Принудительно мобилизованный в ВСУ венгр сдался в плен российским бойцам
В России может появиться новый вид водителей
Захарова объяснила, как Франция и Великобритания заигрывают с Украиной
Народной артистке РСФСР Федосеевой-Шукшиной понадобилась экстренная помощь
Безруков накопил штрафы за нарушения ПДД на 20 тыс. рублей
Брата короля Карла III лишили любимого удовольствия из-за скандала
Экс-депутат Рады рассказал, как можно решить конфликт России и Европы
Стилист рассказал, как правильно ухаживать за кудрявыми волосами
Сына главаря Лобненского ОПС обвинили в 17 эпизодах хищений у бойцов СВО
Для микрозайма теперь недостаточно просто паспорта: что изменится с 1 марта
Бунт на Украине и хитрые махинации Киева: новости СВО к утру 25 февраля
Двое напали с ножом на посетителя торгового центра в Петербурге
Билл Гейтс признал связи с Эпштейном и романы с русскими женщинами
Трехкомнатная квартира загорелась рано утром в одном из домов Петербурга
Москвичам рассказали, когда в столицу придет небольшое потепление
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 февраля: инфографика
ВСУ бросили на штурм под Сумами дезертиров и мобилизованных
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.