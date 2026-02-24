Один человек сгорел заживо при пожаре в жилом доме под Екатеринбургом

Один человек сгорел заживо при пожаре в жилом доме под Екатеринбургом Один человек погиб при пожаре в поселке Пелым в Свердловской области

Один человек погиб при пожаре в поселке Пелым на севере Свердловской области, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Согласно информации ведомства, на улице Павлика Морозова вспыхнул двухквартирный жилой дом, огонь охватил площадь в 140 квадратных метров, пишет E1.RU.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 23 февраля в 21:38 мск. На место происшествия оперативно прибыли 13 спасателей, в том числе из добровольной дружины, на четырех пожарных машинах. Полностью потушить огонь удалось только после полуночи.

Ранее сразу четыре квартиры загорелись в доме № 31 на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. Вызов поступил 24 февраля около пяти часов утра. В 05:18 возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС. Погиб один человек, также пострадала женщина, ее госпитализировали.

До этого в Москве из-за пожара временно перекрывали движение на улице Образцова. По данным столичного МЧС, возгорание произошло на втором этаже реконструируемого административного здания. Огонь распространился на первый этаж и чердак.