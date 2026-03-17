Шойгу назвал главные цели Украины в России

Украина в качестве первоочередных целей рассматривает российские военные объекты, заявил в ходе совещания по вопросам готовности МЧС и госорганов к паводкам и защите критических объектов от терактов в условиях СВО секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит РИА Новости, также в число первоочередных входят объекты транспорта и топливно-энергетического комплекса.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины организуют массированные атаки, чтобы вынудить Россию ответить жестко. По его словам, это попытка украинского президента Владимира Зеленского переложить ответственность за конфликт на Москву. Цель атак заключается в том, чтобы спровоцировать удар по мирным жителям и деморализовать население, отметил Кнутов.