Мощный пожар парализовал улицу в центре Москвы На улице Образцова в Москве из-за пожара перекрыли движение

В Москве из-за пожара перекрыли движение на улице Образцова, сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса. Дорога закрыта для движения транспорта в обоих направлениях.

В связи с возгоранием на ул. Образцова (в районе д. 31) движение транспорта по ул. Образцова от д. 23 до д. 21. перекрыто в обоих направлениях, — сказано в сообщении.

Там добавили, что на месте работают оперативные службы города. По данным столичного МЧС, возгорание произошло на втором этаже реконструируемого административного здания. Огонь распространился на первый этаже и чердак. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки» движение на прилегающих улицах сильно затруднено.