22 февраля 2026 в 16:28

Огонь охватил здание рядом с банями известного блогера и коуча

Административное здание загорелось рядом с банями Портнягина в Москве

Фото: NEWS.ru
На улице Образцова на северо-востоке Москвы загорелось административное здание, передает корреспондент NEWS.ru. По предварительной информации, рядом располагается банный СПА-комплекс Siberia, принадлежащий бизнес-коучу и блогеру Дмитрию Портнягину.

Возгоранию присвоили второй ранг сложности. На кадрах заметно густое задымление, которое ухудшило видимость в районе. Очевидец предположил, что огонь полностью уничтожил деревянную крышу.

Ранее три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в частном доме в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. Один несовершеннолетний погиб. Пострадавших доставили в больницу.

До этого пять человек погибли во время пожара в частном доме в Благовещенске. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Прибывшие на место происшествия пожарные нашли тела двоих мужчин и трех женщин. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Также в частном доме в подмосковном селе Константиново произошел крупный пожар, унесший жизни четырех детей и их бабушки. Единственному выжившему, 14-летнему подростку, удалось самостоятельно покинуть горящее строение.

