22 февраля 2026 в 12:32

Ребенок стал жертвой пожара в российском городе

При пожаре в ЯНАО погиб ребенок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Три человека, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в частном доме в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Один несовершеннолетний погиб. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В результате пожара пострадало три человека, из них двое детей, которые доставлены в Тарко-Салинскую центральную районную больницу, один ребенок погиб, — сказано в сообщении ведомства.

Накануне в подмосковной деревне Константиново произошел сильный пожар, унесший жизни пяти человек. Жертвами огня стали дети в возрасте от трех до шести лет и их 62-летняя бабушка. Выживший 14-летний подросток в момент возгорания также находился в доме, ему удалось выбраться самостоятельно. Позже СК опубликовала кадры с места происшествия. Уголовное дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

До этого пять человек погибли во время пожара в частном доме в Благовещенске. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Прибывшие на место происшествия пожарные нашли тела двоих мужчин и трех женщин.

пожары
происшествия
ЯНАО
дети
