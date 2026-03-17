Девушка оставила родителей без 106 млн рублей из-за мошенников

В Москве 19-летняя девушка стала жертвой масштабной аферы, она отдала преступникам 106 млн рублей из сейфа родителей, сообщили РИА Новости в МВД РФ. Преступники действовали по классической схеме: сначала выманили код из СМС, а затем запугали студентку обвинениями в «финансировании противоправной деятельности».

Чтобы «спасти» имущество от ареста, девушку заставили вскрыть родительские сейфы, к которым она даже не знала паролей. Для взлома замков мошенники отправили в квартиру целую бригаду со спец-инструментами.

Трое прибывших незнакомцев с помощью специнструмента вскрыли металлические ящики, забрали хранившиеся там деньги, ювелирные изделия и несколько дорогостоящих часов, после чего скрылись, — пояснили в ведомстве.

Похищенные ценности передавались по цепочке: от взломщиков к посреднице, а затем — курьерам для обналичивания и покупки криптовалюты. Полицейские уже задержали четверых пособников в возрасте от 21 до 28 лет, все они отправлены под стражу. Силовикам удалось спасти часть добычи: у одного из курьеров изъяли украшения и часы на 51 млн рублей, которые он просто не успел продать. Сейчас следствие ищет остальных участников банды и проверяет задержанных на причастность к другим подобным преступлениям.

Ранее футболист Даниил Секач, подозреваемый в ограблении и убийстве бизнесвумен в Москве, заявил следователям, что действовал по указанию украинских мошенников. Те убедили его и 16-летнюю дочь жертвы, что они участвуют в спецоперации силовиков. Подозреваемый с болгаркой и ножом вскрыл сейф, а девушка вышла предупредить мать, но та поняла обман и попыталась помешать.