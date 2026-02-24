Огонь охватил сразу четыре квартиры в одном из домов Петербурга

Четыре квартиры загорелись в Московском районе Санкт-Петербурга, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Сообщение о пожаре в доме № 31 на Витебском проспекте поступило 24 февраля около пяти часов утра. В 05:18 возгоранию присвоили дополнительный номер 1-БИС.

24 февраля в 05:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Витебский пр., дом 31, корп. 4. Выгорели две квартиры на общей площади 80 кв. м., в соседней парадной в двух квартирах происходило горение на общей площади 14 кв. м., — отметили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из опасной зоны 30 местных жителей. Погиб один человек, также пострадала женщина, ее госпитализировали. К ликвидации пожара привлекли 30 огнеборцев и шесть единиц спецтехники.

