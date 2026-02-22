Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 22:54

В Нижегородской области сгорели 35 коров

МЧС РФ: 35 коров погибли при пожаре в хозяйственной постройке в Володарске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Трагедия произошла в Володарском районе Нижегородской области: огонь уничтожил хозяйственную постройку и унес жизни 35 коров. Сообщение о возгорании поступило днем в воскресенье, к моменту прибытия спасателей пламя охватило уже всю конструкцию, пишет МЧС региона в мессенджере MAX.

Огнеборцы МЧС России потушили огонь на площади 200 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара погибло 35 коров, — говорится в сообщении.

По предварительным данным специалистов, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Владельцы постройки понесли колоссальный ущерб, сумма которого в настоящий момент устанавливается.

Специалисты напоминают о необходимости регулярной проверки состояния электропроводки в хозяйственных помещениях. Особенно это актуально в зимне-весенний период, когда нагрузка на сети возрастает.

Ранее сообщалось о возгорании на улице Образцова в Москве, которому присвоили второй ранг сложности. В районе наблюдалось густое задымление, которое ухудшило видимость. По предварительной информации, рядом с местом происшествия располагается банный спа-комплекс Siberia. Причиной пожара в административном здании в Москве стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. Инцидент обошелся без пострадавших.

МЧС РФ
коровы
пожары
Нижегородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мексика в огне и хаосе: убит главный наркобарон, что с туристами из России
Дело украинской ОПГ в Египте отложили
Под Одессой семьи мобилизованных перекрыли вход в военкомат
Хозяин американской ЧВК начал работать на Украину
Верховный суд США вернул Китаю «козырь» в преддверии переговоров
Два аэропорта «захлопнулись» по решению Росавиации
В Иране раскрыли, чем ответят на возможную агрессию США
В Нижегородской области сгорели 35 коров
Офицеры ВСУ признали абсолютное превосходство России на СВО
«Низкий поклон»: в Энергодаре решили проблему с электроснабжением
Воссоединение SEREBRO, Фадеев, личная жизнь: как живет Ольга Серябкина
Стало известно, сколько переплатят поставщики при повышении пошлин в США
Названа возможная дата нового раунда переговоров по Украине в Женеве
«Один из последних турниров»: РФПИ дал оценку победе США над Канадой на ОИ
На подлете к Москве сбили еще три дрона ВСУ
В Калужской области фрагмент дрона ВСУ попал в местную школу
Украина попросила ЕК помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию
Историк объяснил истинную причину претензий США к Ирану
Прокуратура Петербурга взялась за дело с выпавшим из окна ребенком
Мать спасенного дворником мальчика находилась дома в момент его падения
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.