В Нижегородской области сгорели 35 коров МЧС РФ: 35 коров погибли при пожаре в хозяйственной постройке в Володарске

Трагедия произошла в Володарском районе Нижегородской области: огонь уничтожил хозяйственную постройку и унес жизни 35 коров. Сообщение о возгорании поступило днем в воскресенье, к моменту прибытия спасателей пламя охватило уже всю конструкцию, пишет МЧС региона в мессенджере MAX.

Огнеборцы МЧС России потушили огонь на площади 200 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара погибло 35 коров, — говорится в сообщении.

По предварительным данным специалистов, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Владельцы постройки понесли колоссальный ущерб, сумма которого в настоящий момент устанавливается.

Специалисты напоминают о необходимости регулярной проверки состояния электропроводки в хозяйственных помещениях. Особенно это актуально в зимне-весенний период, когда нагрузка на сети возрастает.

