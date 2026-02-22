Названа причина возгорания здания в центре Москвы Здание в Москве загорелось из-за нарушения правил пожарной безопасности

Причиной пожара в административном здании в Москве стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ, сообщили ТАСС в оперативных службах. Когда вспыхнул огонь, внутри находились рабочие. Инцидент обошелся без пострадавших.

По предварительной версии, пожар мог начаться вследствие нарушения правил пожарной безопасности при ремонтных работах, — поделился собеседник.

Ранее сообщалось, что возгоранию на улице Образцова присвоили второй ранг сложности. В районе наблюдается густое задымление, которое ухудшило видимость. По предварительной информации, рядом с местом происшествия располагается банный спа-комплекс Siberia.

До этого сообщалось, что из-за пожара было ограничено движение транспорта. Перекрыто движение в обоих направлениях — от дома 23 до дома 21.

Также стало известно, что в подмосковном селе Константиново произошел крупный пожар в частном доме. В результате трагедии погибли четыре ребенка и их бабушка. Единственный выживший — 14-летний подросток — смог самостоятельно покинуть горящее строение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.