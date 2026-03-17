Военэксперт объяснил, почему летом ситуация для ВСУ станет критической

Вооруженные силы Украины в полной мере ощутят острый дефицит западного оружия уже этим летом, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, украинская армия столкнется с нехваткой боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов Patriot из-за переориентации внимания США на Ближний Восток.

Оружия у ВСУ будет не хватать из-за конфликта на Ближнем Востоке. Для Соединенных Штатов очень важны определенные запасы вооружения, поскольку идет война в Иране. Если говорить о Европе, то она тоже будет тратить оружие с оглядкой, поскольку понимает, что США не поставят им ракеты для Patriot. Поэтому определенный дефицит появится и у Украины. Это произойдет, я думаю, в начале лета. То есть весной для ВСУ все будет еще не так критично, а вот после ситуация станет плачевной, — пояснил Попов.

По его словам, Киеву в сложившихся условиях придется делать ставку на собственные разработки или устаревшие советские комплексы. Однако он отметил, что промышленность страны находится в упадке и не способна быстро восполнять потребности армии.

Украине в условиях дефицита оружия остается перейти на собственные системы ПВО, которые остались еще со времен СССР, или использовать европейские из числа ранних поставок. Однако они не такие мощные, как Patriot. То, что ВСУ полностью потеряют контроль над воздушным пространством, я думаю, такого не будет. Но мы понимаем, что у них сегодня промышленность дышит на ладан. То есть так или иначе конфликт на Ближнем Востоке сильно повлияет на позиции ВСУ на фронте, — подытожил Попов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ могут попытаться модернизировать советские системы противовоздушной обороны с применением европейских ракет-перехватчиков. По его словам, у Евросоюза не хватит мощностей, чтобы полностью обеспечить украинскую армию таким оружием.