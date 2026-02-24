Отца троих детей отправили в колонию за гибель семьи в пожаре

В Московской области вынесли приговор 45-летнему жителю Егорьевского района Алексею Лютову, чьи действия привели к гибели в пожаре его жены и троих детей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Суд назначил мужчине наказание в виде одного года и четырех месяцев колонии-поселения.

Егорьевский городской суд Московской области вынес приговор в отношении 45-летнего жителя столицы Алексея Лютова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 31 августа 2024 года Лютов разместил в коридоре дома два аккумулятора от грузовых трициклов и подключил их к сети для зарядки. Из-за перегрузки оборудование загорелось. Ситуацию усугубило наличие в помещении 10 бытовых газовых баллонов и емкости с растворителем — огонь быстро распространился по квартире.

Спасаясь от пожара, женщина выпрыгнула из окна четвертого этажа и получила травмы, несовместимые с жизнью. Трое младших детей, оставшихся в квартире, погибли в огне.

Ранее в Подмосковье произошел крупный пожар в частном доме, унесший жизни пятерых человек. В селе Константиново при возгорании погибли четыре ребенка и их бабушка, 14-летнему подростку удалось спастись. Следователи возбудили уголовное дело. Предварительной причиной трагедии названа неисправность отопительного котла.