25 февраля 2026 в 15:53

Рост ВВП России за последние три года превысил 10%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за последние три года превысил 10%, обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом о работе правительства. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такая динамика прослеживается на фоне сохраняющихся внешних вызовов. При этом за прошлый год ВВП России вырос на 1%.

Российский валовой внутренний продукт в прошлом году увеличился на 1%. А за три года его рост превысил 10%, что соответствует и превышает общемировой уровень. И это при нарастании непростых внешних вызовов, — отметил Мишустин.

Премьер-министр также заявил, что России необходимо ускорить переход от Болонской системы на новую модель высшего образования. Он обратился к таким поручением к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Кроме того, Мишустин призвал ускорить принятие законопроекта, позволяющего Федеральной антимонопольной службе самостоятельно ограничивать тарифы на ЖКХ в регионах. Это поможет усилить контроль за исполнением предписаний в сфере коммунальных услуг.

