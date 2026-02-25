Автомагазин загорелся в Набережных Челнах

В Набережных Челнах на Мензелинском тракте загорелся магазин автозапчастей, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его данным, на месте уже работают сотрудники спасательных служб. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в пресс-службе главка МЧС по Санкт-Петербургу сообщили о пожаре в трехкомнатной квартире Василеостровского района. Сигнал о возгорании в доме на проспекте Кима поступил дежурному 25 февраля в 5:11 по московскому времени.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили о возгорании в четырех квартирах жилого дома на Витебском проспекте. Сигнал о пожаре поступил 24 февраля примерно в пять утра, а через 18 минут ему был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС.

Также на северо-востоке столицы произошел пожар в административном здании на улице Образцова. Рядом с местом возгорания находится банный спа-комплекс Siberia, владельцем которого является бизнес-коуч и блогер Дмитрий Портнягин. Пожару присвоили второй номер сложности. На опубликованных кадрах видно плотное облако дыма, из-за которого видимость в окрестностях значительно снизилась.