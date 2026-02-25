Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:49

Автомагазин загорелся в Набережных Челнах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Набережных Челнах на Мензелинском тракте загорелся магазин автозапчастей, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его данным, на месте уже работают сотрудники спасательных служб. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в пресс-службе главка МЧС по Санкт-Петербургу сообщили о пожаре в трехкомнатной квартире Василеостровского района. Сигнал о возгорании в доме на проспекте Кима поступил дежурному 25 февраля в 5:11 по московскому времени.

Кроме того, в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили о возгорании в четырех квартирах жилого дома на Витебском проспекте. Сигнал о пожаре поступил 24 февраля примерно в пять утра, а через 18 минут ему был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС.

Также на северо-востоке столицы произошел пожар в административном здании на улице Образцова. Рядом с местом возгорания находится банный спа-комплекс Siberia, владельцем которого является бизнес-коуч и блогер Дмитрий Портнягин. Пожару присвоили второй номер сложности. На опубликованных кадрах видно плотное облако дыма, из-за которого видимость в окрестностях значительно снизилась.

магазины
пожары
МЧС
Набережные Челны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник нашел неожиданное значение фамилий украинских дипломатов
Улица Сталина может появиться в российском городе
В Ленинградской области мигранта подозревают в изнасиловании пенсионерки
Стало известно, какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем
В Минобороны раскрыли важность освобождения Графского
Мишустин объявил о налоговых льготах на выплаты при рождении детей
Проблему тарифов ЖКХ в России признали на самом высоком уровне
Мэром Липецка стал мужчина с рекламы урологической клиники
Совфед обратится к Германии из-за нераспространения ядерного оружия
В Общественной палате РФ началось формирование нового состава
В Смоленской области заговорили об эвакуации после прилета по заводу
Косметолог накормила помощницу «отрезанными» половыми губами после операции
Российский генерал предсказал будущее пилотируемой авиации
Детективы обнаружили пропавшую 24 года назад американку
Западные фармгиганты годами спонсировали российского главврача
Дочь звезды «Убийств в одном здании» найдена мертвой
Дело рэпера Oxxxymiron передали в суд
Россия вернулась к производству ультраотечественного самолета
Стало известно, где похоронят актрису Шевчук
Пляжи Анапы начали восстанавливать после разлива мазута
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.