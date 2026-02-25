В МИД России рассказали, что нужно от мирового сообщества в вопросе Украины

Международное сообщество должно поддержать усилия России по мирному урегулированию на Украине, сообщила пресс-служба МИД РФ. В ведомстве отметили, что необходимо перестать обращать внимание на помехи со стороны Киева.

В Москве рассчитывают, что все здравомыслящие члены международного сообщества их (усилия России по урегулированию. — NEWS.ru) также поддержат, не отвлекаясь на разного рода помехи, — говорится в сообщении.

Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт заявил, что Евросоюз ставит украинские интересы выше интересов собственных стран-участниц, что является вопиющим абсурдом и предательством национальных приоритетов. Так парламентарий прокомментировал намерение Брюсселя продолжать финансировать Киев любой ценой, игнорируя даже вето Венгрии на выделение кредита.

До этого председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что американская делегация хотела убрать из антироссийской резолюции по Украине пункты о необходимости справедливого мира. По ее словам, США всегда голосовали за эту резолюцию и воздержались впервые.