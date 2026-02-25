Трогательная история японской макаки-сироты по кличке Панти получила счастливое продолжение. На кадрах из зоопарка видно, как взрослая обезьяна сама подходит к детенышу, перепрыгивает через него и его плюшевую игрушку, заменяющую мать, и заключает малыша в объятия, передает РИА Новости.

Сюжет о макаке, которого отвергали сородичи после того, как его бросила мать, разошелся далеко за пределы Японии. Многие зрители по всему миру жаловались, что видеть страдания маленького Панти было невыносимо.

Теперь ситуация изменилась к лучшему — один из сородичей проявил заботу о сироте. Кадры объятий уже тронули пользователей сети, которые следили за судьбой детеныша.

Панти появился на свет 26 июля. После того как его мать отказалась от него, малыша перевели на искусственное питание. В конце января его вернули в стаю. В обезьяннике рядом с ним находится игрушка — оранжевый плюшевый орангутанг. Сотрудники используют его как замену матери.

На мировую обеспокоенность судьбой обезьянки обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, государства направляют ресурсы на эскалацию конфликта на Украине, от которого страдают украинские дети.