Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 15:52

Брошенный малыш Панти дождался объятий от сородича

В японском зоопарке брошенного детеныша макаки Панти впервые обняли

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Трогательная история японской макаки-сироты по кличке Панти получила счастливое продолжение. На кадрах из зоопарка видно, как взрослая обезьяна сама подходит к детенышу, перепрыгивает через него и его плюшевую игрушку, заменяющую мать, и заключает малыша в объятия, передает РИА Новости.

Сюжет о макаке, которого отвергали сородичи после того, как его бросила мать, разошелся далеко за пределы Японии. Многие зрители по всему миру жаловались, что видеть страдания маленького Панти было невыносимо.

Теперь ситуация изменилась к лучшему — один из сородичей проявил заботу о сироте. Кадры объятий уже тронули пользователей сети, которые следили за судьбой детеныша.

Панти появился на свет 26 июля. После того как его мать отказалась от него, малыша перевели на искусственное питание. В конце января его вернули в стаю. В обезьяннике рядом с ним находится игрушка — оранжевый плюшевый орангутанг. Сотрудники используют его как замену матери.

На мировую обеспокоенность судьбой обезьянки обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, государства направляют ресурсы на эскалацию конфликта на Украине, от которого страдают украинские дети.

обезьяны
объятия
зоопарки
Япония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме придумали необычный способ помочь неплательщикам алиментов
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду
Мужчина разбился на пляже в США
Жители российского города надели противогазы из-за опасных выбросов
«В "Спартаке" все становились психами»: Кузнецов о Карпине, «Зените» и ЦСКА
«Факторы должны сложиться»: названо условие для броска ВС РФ через Днепр
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.