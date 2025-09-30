Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 16:44

Психосоматолог объяснила, как объятия влияют на ментальное здоровье

Психосоматолог Екатерина Тур: регулярные объятия снижают уровень стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Объятия на регулярной основе снижают уровень стресса у человека, заявила «Радио 1» психосоматолог Екатерина Тур. По ее словам, во время такого ритуала мозг человека перестраивается.

Это каскадная нейрофизиологическая реакция, когда у нас меняется амигдальная реакция на стресс и начинается позитивное торможение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Когда муж с женой всегда обнимаются перед уходом на работу, например, жизнь меняется. Появляется ресурс для того, чтобы тяжелый рабочий день прожить чуть легче, чем обычно, — объяснила Тур.

Она добавила, что объятия смягчают реакцию на стресс: выработка кортизола снижается, а активность мозга смещается в зоны, ответственные за принятие решений и возникновение позитивных эмоций. В результате человек ощущает спокойствие и умиротворение.

Ранее уролог-андролог Ильнур Аглиуллин заявил, что обычные поцелуи обладают целым спектром оздоровительных эффектов. В процессе поцелуя значительно сокращается выработка кортизола, а также стимулируется синтез дофамина и окситоцина, которые отвечают за ощущение счастья.

здоровье
объятия
врачи
стресс
