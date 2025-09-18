Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 21:52

Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья

Уролог Аглиуллин заявил о пользе поцелуев для гормонального фона и иммунитета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обычные поцелуи обладают целым спектром оздоровительных эффектов, заявил уролог-андролог и хирург Ильнур Аглиуллин, его слова передает UfaTime. В интервью специалист подробно описал механизмы их положительного воздействия на человека.

Во время поцелуя в организме происходит целый каскад полезных реакций, — сказал врач.

Ключевым аспектом был назван мощный гормональный отклик. В процессе поцелуя значительно сокращается выработка кортизола, известного как гормон стресса, одновременно стимулируя синтез дофамина и окситоцина, которые отвечают за ощущение счастья и эмоциональной близости. Поцелуи позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему за счет учащения сердцебиения и стимуляции кровотока, а также укрепляют иммунитет.

Аглиуллин добавил, что активное вовлечение 34 лицевых и 112 соматических мышц во время поцелуя создает эффект натуральной гимнастики, которая тонизирует кожу, замедляет формирование морщин и способствует сохранению молодости.

Кроме того, он отметил комплексное укрепление здоровья. Благодаря выбросу эндорфинов поцелуи работают как природные анальгетики, снижая восприятие боли.

Ранее врач-стоматолог Алексей Сошников предупредил, что кариес является инфекционным заболеванием и может передаваться через поцелуи, но при определенных условиях. Бактерии могут проявить себя при наличии зубного налета, участков, которые не подвергаются чистке, и естественных углублений в зубах, добавил он.

поцелуи
врачи
здоровье
польза
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.