Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья Уролог Аглиуллин заявил о пользе поцелуев для гормонального фона и иммунитета

Обычные поцелуи обладают целым спектром оздоровительных эффектов, заявил уролог-андролог и хирург Ильнур Аглиуллин, его слова передает UfaTime. В интервью специалист подробно описал механизмы их положительного воздействия на человека.

Во время поцелуя в организме происходит целый каскад полезных реакций, — сказал врач.

Ключевым аспектом был назван мощный гормональный отклик. В процессе поцелуя значительно сокращается выработка кортизола, известного как гормон стресса, одновременно стимулируя синтез дофамина и окситоцина, которые отвечают за ощущение счастья и эмоциональной близости. Поцелуи позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему за счет учащения сердцебиения и стимуляции кровотока, а также укрепляют иммунитет.

Аглиуллин добавил, что активное вовлечение 34 лицевых и 112 соматических мышц во время поцелуя создает эффект натуральной гимнастики, которая тонизирует кожу, замедляет формирование морщин и способствует сохранению молодости.

Кроме того, он отметил комплексное укрепление здоровья. Благодаря выбросу эндорфинов поцелуи работают как природные анальгетики, снижая восприятие боли.

