Стоматолог назвала нестандартный способ профилактики кариеса

Поцелуи могут быть полезны для предотвращения кариеса, рассказала стоматолог-терапевт Екатерина Денисова в беседе с «Газетой.Ru». Во время поцелуев, по словам врача, происходит усиление выработки слюны, которая содержит белки, такие как муцины и ферменты.

Во время поцелуев увеличивается выработка слюны, компоненты которой отвечают за множество полезных функций. Например, в ее состав входят белки, включая муцины и ферменты, которые нужны для того, чтобы контролировать процессы, вызывающие образование зубного налета — одной из главных причин развития кариеса, — объяснила врач.

Денисова отметила, что белки слюны создают защитный барьер на поверхности эмали и поддерживают ее минеральный баланс. Слюна также эффективно нейтрализует кислоты, которые могут повредить эмаль зубов.

Эксперты из Эквадора провели исследование и выяснили, что для профилактики кариеса достаточно одного 40-секундного поцелуя. В слюне человека содержатся вещества с антибактериальным эффектом, которые положительно влияют на здоровье полости рта.

Стоматолог также подчеркнула, что поцелуи оказывают не только прямое, но и косвенное положительное влияние. Она объяснила это тем, что люди, стремящиеся к поцелуям, чаще уделяют внимание гигиене полости рта, чистя зубы и используя ополаскиватели для освежения дыхания. Это делает процесс более приятным и одновременно повышает уровень личной гигиены.

Ранее стоматолог Виктория Чередниченко предупредила о вреде ночных перекусов для зубов. Ночью в организме замедляются процессы, уменьшается выработка слюны, что способствует размножению бактерий. Накопление налета и повышение кислотности могут привести к развитию кариеса и воспалительных процессов.