Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 16:18

Установка виниров для москвички обернулась сильными болями

У москвички заклинило шею после установки виниров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москвичка Мария (имя изменено) установила виниры в одной из столичных клиник, после чего у нее начал щелкать челюстной сустав, заболела шея, а на одном из зубов обнаружился кариес, передает «Осторожно, новости». Процедура обошлась девушке в 850 тыс. рублей.

Мария утверждает, что стоматолог не выполнила необходимые диагностические и санационные процедуры для челюсти, не сделала 3D-снимки и компьютерную томографию перед установкой. Женщина рассказала врачу о том, что недавно сняла брекеты и проходила лечение у ортодонта. Тогда, по словам пострадавшей, стоматолог решила, что дополнительная диагностика не требуется.

В клинике Марии не выдали чек. Договор был подписан только в конце ноября, непосредственно перед финальной процедурой.

Мария утверждает, что вместо виниров стоматолог установил ей на два зуба полукоронки без предварительного уведомления. Пациентка испытывала боль в зубах и шее, однако клиника встала на сторону врача, назвав Марию аферисткой.

В итоге пациентке пришлось обратиться в другие клиники и пройти обследование. Стоматолог заблокировала Марию, отказавшись возвращать деньги.

Ранее в Москве женщина также пострадала от некачественного лечения в стоматологической клинике. Она заплатила 880 тыс. рублей за протезирование зубов, но столкнулась с болью в височно-нижнечелюстном суставе, тошнотой и необходимостью приема антибиотиков. Клиника отказалась исправлять ошибки, и пациентка обратилась в суд. Экспертиза подтвердила нарушения в лечении.

Москва
стоматологи
зубы
процедуры
боли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Калугой закрыли небо
Тодоренко выгуляла наряд стоимостью почти 2 млн рублей
«Доминирующее положение»: в США высоко оценили позиции России в зоне СВО
Суд Майкопа арестовал неудавшегося террориста
Вам положены скидки, выплаты, выигрыши: топ новогодних разводок мошенников
Ушел из жизни советский иллюзионист
Названа дата похорон Брижит Бардо
Массовое ДТП с участием девяти машин произошло под Смоленском
Составлен список фильмов для просмотра всей семьей в новогодние праздники
Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи
Мишустин осуществил мечты трех детей в преддверии Нового года
Известный российский комик оказался в реестре должников у приставов
Силы ПВО отбили налет дронов на два российских региона
Дизайнер перечислила ключевые тренды упаковки новогодних подарков
Нападение на школу в Адыгее: кто хотел устроить теракт, есть ли след Киева
«Радио Судного дня» удивило слушателей
Диверсант Киева планировал подорвать системы подачи газа в СКФО
Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Путин и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения России и Ирана
Размещение «Орешника» в Белоруссии назвали эффективным шагом
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.