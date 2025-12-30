Установка виниров для москвички обернулась сильными болями

Москвичка Мария (имя изменено) установила виниры в одной из столичных клиник, после чего у нее начал щелкать челюстной сустав, заболела шея, а на одном из зубов обнаружился кариес, передает «Осторожно, новости». Процедура обошлась девушке в 850 тыс. рублей.

Мария утверждает, что стоматолог не выполнила необходимые диагностические и санационные процедуры для челюсти, не сделала 3D-снимки и компьютерную томографию перед установкой. Женщина рассказала врачу о том, что недавно сняла брекеты и проходила лечение у ортодонта. Тогда, по словам пострадавшей, стоматолог решила, что дополнительная диагностика не требуется.

В клинике Марии не выдали чек. Договор был подписан только в конце ноября, непосредственно перед финальной процедурой.

Мария утверждает, что вместо виниров стоматолог установил ей на два зуба полукоронки без предварительного уведомления. Пациентка испытывала боль в зубах и шее, однако клиника встала на сторону врача, назвав Марию аферисткой.

В итоге пациентке пришлось обратиться в другие клиники и пройти обследование. Стоматолог заблокировала Марию, отказавшись возвращать деньги.

Ранее в Москве женщина также пострадала от некачественного лечения в стоматологической клинике. Она заплатила 880 тыс. рублей за протезирование зубов, но столкнулась с болью в височно-нижнечелюстном суставе, тошнотой и необходимостью приема антибиотиков. Клиника отказалась исправлять ошибки, и пациентка обратилась в суд. Экспертиза подтвердила нарушения в лечении.