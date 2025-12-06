Москвичка вместо голливудской улыбки получила боли, бессонницу и долги

Женщине из Москвы испортили зубы в стоматологической клинике, которой она заплатила 880 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Baza. Теперь она не может нормально есть и говорить и мучается от боли и бессонницы.

По словам пострадавшей по имени Дженнифер, она обратилась к стоматологу в марте 2024 года, чтобы сделать протезирование зубов. Когда специалист сняла старые коронки и установила временные, начались серьезные проблемы: появилась боль в области височно-нижнечелюстного сустава. Теперь пациентка страдает от тошноты и вынуждена принимать антибиотики.

За лечение в клинике она отдала 880 тыс. рублей наличными. Однако никаких квитанций и договоров пациентке не предоставили. В качестве подтверждения у Дженнифер осталась только переписка с врачом. В клинике не захотели исправлять ошибки и отрицают свою вину. Пострадавшая отправилась в суд. Экспертиза подтвердила, что осложнения возникли из-за грубых нарушений. Новое лечение обойдется в 1,3 млн рублей.

