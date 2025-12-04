Стоматолог назвал идеальный возраст для удаления зубов мудрости Стоматолог Нодарович заявил об опасности удаления зубов мудрости после 35 лет

Удаление зубов мудрости сопряжено с минимальными рисками только в определенном возрасте, заявил челюстно-лицевой хирург Севак Нодарович в беседе с Lenta.ru. По его словам, идеальным временем для этой операции считается период 25–27 лет, когда ткани обладают наибольшей эластичностью.

Зубы мудрости прорезываются позже всех, в период с 18 до 25 лет, а иногда и после 30. Идеальный возраст для их удаления — до 25–27 лет, пока корневая система еще окончательно не сформировалась, а кость вокруг зуба сохраняет достаточную эластичность. В этом случае операция проходит максимально атравматично, а восстановление — быстро и безболезненно, — сказал Нодарович.

После 35–40 лет операция становится значительно более сложной и опасной, предупредил врач. К этому времени кость становится плотной и минерализованной, а корни зубов мудрости окончательно формируются, часто искривляясь.

В таких случаях хирургам приходится применять агрессивные методики, включая разрез десны и высверливание кости, что существенно повышает травматичность. Кроме того, у пациентов зрелого возраста процесс заживления тканей протекает медленнее, что также увеличивает риск послеоперационных осложнений.

Ранее сообщалось, что жительнице Москвы потребовалась экстренная операция после удаления зубов мудрости. Женщина в тяжелом состоянии оказалась в больнице с диагнозом «флегмона» — острое разлитое гнойное воспаление, способное спровоцировать угрожающий жизни абсцесс.