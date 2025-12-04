Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 16:48

Стоматолог назвал идеальный возраст для удаления зубов мудрости

Стоматолог Нодарович заявил об опасности удаления зубов мудрости после 35 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Удаление зубов мудрости сопряжено с минимальными рисками только в определенном возрасте, заявил челюстно-лицевой хирург Севак Нодарович в беседе с Lenta.ru. По его словам, идеальным временем для этой операции считается период 25–27 лет, когда ткани обладают наибольшей эластичностью.

Зубы мудрости прорезываются позже всех, в период с 18 до 25 лет, а иногда и после 30. Идеальный возраст для их удаления — до 25–27 лет, пока корневая система еще окончательно не сформировалась, а кость вокруг зуба сохраняет достаточную эластичность. В этом случае операция проходит максимально атравматично, а восстановление — быстро и безболезненно, — сказал Нодарович.

После 35–40 лет операция становится значительно более сложной и опасной, предупредил врач. К этому времени кость становится плотной и минерализованной, а корни зубов мудрости окончательно формируются, часто искривляясь.

В таких случаях хирургам приходится применять агрессивные методики, включая разрез десны и высверливание кости, что существенно повышает травматичность. Кроме того, у пациентов зрелого возраста процесс заживления тканей протекает медленнее, что также увеличивает риск послеоперационных осложнений.

Ранее сообщалось, что жительнице Москвы потребовалась экстренная операция после удаления зубов мудрости. Женщина в тяжелом состоянии оказалась в больнице с диагнозом «флегмона» — острое разлитое гнойное воспаление, способное спровоцировать угрожающий жизни абсцесс.

Россия
стоматологи
зубы мудрости
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Новосибирске двоих подростков отправили в колонию за поджог
Глава финского МИД рассказала о внутреннем кризисе в ОБСЕ
Политолог объяснил неожиданное решение Моди лично встретить Путина у трапа
Раскрыт оглушительный эффект коррупционных скандалов в ЕС и Киеве
Россияне ввезли небывалое количество машин из-за нового утильсбора
Волочкова рассказала, почему не пойдет на спектакль «Щелкунчик»
Мирные украинцы оказались под угрозой из-за вернувшихся с фронта бойцов
Любимый салат мужа: печень трески, яйца и зеленый лук
«Проверена временем»: Моди оценил дружбу России и Индии
Захарова предупредила Лондон о последствиях новых антироссийских санкций
Вкусные пирожки из слоеного теста: рецепт с клубничным вареньем за 15 минут
Психолог раскрыла, чем увлечь ребенка вместо заблокированного Roblox
Пожаловавшихся на неприятный запах москвичей могут разместить в автобусах
В Иране призвали США принять условия России по Украине
В Польше предложили помочь Украине молодыми украинцами
Премьер Польши пообещал раскрыть Сейму секретную информацию
Москвичам рассказали, какой будет погода до конца 2025 года
Стало известно, сколько стоит приготовить новогодний оливье на четверых
Желавшие отдохнуть в Венесуэле россияне столкнулись с неприятным сюрпризом
Американский рэпер решил выпить российские таблетки для похудения
Дальше
Самое популярное
В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут
Общество

Достаю лаваш и творог — сырники не нужны! Жарю яблочные конвертики: быстрый десерт за 15 минут

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России
Общество

Почему не работает Roblox сегодня, 3 декабря: была ли блокировка в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.