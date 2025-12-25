Новый год — 2026
Юрист ответил, смогут ли жертвы банды стоматологов получить компенсацию

Юрист Салкин: жертвы банды стоматологов могут получить денежную компенсацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жертвы московской банды стоматологов, которая годами удаляла пациентам здоровые зубы, смогут получить денежную компенсацию, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, потерпевшие также могут рассчитывать на возмещение морального вреда.

Так как возбуждено уголовное дело против банды стоматологов, то пациенты будут признаны потерпевшими. В ходе расследование будет устанавливаться размер ущерба. Если это только в рамках мошенничества, то суммы, внесенной за медицинские услуги. С расходами на импланты придется обращаться с отдельным иском к клинике. Также в рамках уголовного дела можно потребовать компенсировать нанесенный пациентам моральный вред, который связан как с утратой здоровых зубов, так и фактически с причинением вреда здоровью, — пояснил Салкин.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что деятельность, связанная с продажей сертификатов, может оказаться незаконной и мошеннической. По его словам, чтобы избежать столкновения с аферистами, следует искать исключительно официальное трудоустройство.

