25 декабря 2025 в 12:11

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов

Доцент Щербаченко: подработка по продаже сертификатов может быть мошеннической

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Деятельность, связанная с продажей сертификатов, может оказаться незаконной и мошеннической, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, чтобы избежать столкновения с аферистами, следует искать исключительно официальное трудоустройство.

Мошенники создали новую опасную схему подработки на продаже сертификатов, которая может привести к финансовым потерям как для покупателей, так и для самих работников. Схема работает следующим образом: мошенники размещают объявления с вакансиями, предлагая легкий заработок. Они утверждают, что нужно всего лишь выступать посредником при продаже подарочных сертификатов и общаться с покупателями. За это вам обещают небольшой процент от каждой сделки, а основную сумму предлагают переводить организатору или поставщику, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что покупатели в итоге получают недействительные или уже активированные сертификаты. Доцент пояснил, что, когда они обращаются за возвратом средств, мошенники исчезают, перекладывая всю ответственность на продавца. Таким образом, по его словам, жертва оказывается один на один с недовольным клиентом, рискует своими деньгами и может столкнуться с юридическими последствиями.

Чтобы не попасться на эту уловку, помните о главных признаках обмана: работа без договора, общение только в мессенджерах, требование срочно переводить деньги третьим лицам и заработок на перепродаже цифровых товаров. Для защиты от подобных схем покупайте сертификаты только у официальных продавцов, оформляйте официальную работу через трудовой договор и избегайте предложений стать посредником для переводов, — резюмировал Щербаченко.

Ранее МВД России предупредило о появлении новой мошеннической схемы, связанной с рассрочками на популярных маркетплейсах. По сообщениям ведомства, злоумышленники, выдавая себя за участников партнерских программ, вводят граждан в заблуждение, обещая им легкий заработок.

