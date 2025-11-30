Россиянке понадобилась помощь челюстно-лицевого хирурга после удаления зуба

Жительнице Москвы потребовалась экстренная операция после удаления зубов мудрости, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, у 35-летней пациентки развилась гнойная флегмона.

Женщина пришла в частную стоматологическую клинику, чтобы удалить два зуба мудрости — верхний и нижний. С последним возникли трудности. По словам пациентки, во время процедуры она ощутила, как хирург случайно ткнул ей в горло инструментом.

На второй день после удаления зубов мудрости у пациентки возникла боль в горле и появилась отечность в зоне лимфоузла. На третий день она вернулась к стоматологу. Тот уверял, что подобная реакция считается нормальной.

Но спустя еще двое суток состояние ухудшилось. Женщина в тяжелом состоянии оказалась в больнице с диагнозом «флегмона» — острое разлитое гнойное воспаление, способное спровоцировать угрожающий жизни абсцесс. В итоге челюстно-лицевой хирург сделал пятисантиметровый разрез, через который прочистил область воспаления.

Ранее жительница Красногорска в Московской области попала в реанимацию с абсцессом после того, как ей удалили зуб мудрости в частной клинике. Уже на следующий день у девушки опухла шея и поднялась температура, при этом стоматолог рекомендовал ей лишь принимать антибиотики.