В Госдуме рассказали, как вырастут пенсии в 2026 году Депутат Чаплин: в 2026 году часть пенсий повысят на 7%

В 2026 году пенсии ряду категорий повысят на 7,6%, рассказал «Парламентской газете» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он отметил, что нововведения затронут как работающих, так и нетрудоустроенных граждан.

С начала 2026 года страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца будут повышены на 7,6 процента. Это коснется как тех, кто уже не работает, так и тех, кто продолжает трудовую деятельность. В итоге средний размер страховой пенсии по старости станет больше на 1900 рублей и превысит 27 700 рублей ежемесячно, — рассказал Чаплин.

По словам депутата, стоимость одного пенсионного коэффициента составит 156,76 рубля. Он подчеркнул, что размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума.

Ранее депутат Каплан Панеш рассказал, что пенсии в России в 2026 году будут повышаться в три этапа: в январе, апреле и октябре. Он уточнил, что изменения коснутся страховых, социальных и ведомственных выплат.