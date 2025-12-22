Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 10:37

В Госдуме рассказали, как вырастут пенсии в 2026 году

Депутат Чаплин: в 2026 году часть пенсий повысят на 7%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В 2026 году пенсии ряду категорий повысят на 7,6%, рассказал «Парламентской газете» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он отметил, что нововведения затронут как работающих, так и нетрудоустроенных граждан.

С начала 2026 года страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца будут повышены на 7,6 процента. Это коснется как тех, кто уже не работает, так и тех, кто продолжает трудовую деятельность. В итоге средний размер страховой пенсии по старости станет больше на 1900 рублей и превысит 27 700 рублей ежемесячно, — рассказал Чаплин.

По словам депутата, стоимость одного пенсионного коэффициента составит 156,76 рубля. Он подчеркнул, что размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума.

Ранее депутат Каплан Панеш рассказал, что пенсии в России в 2026 году будут повышаться в три этапа: в январе, апреле и октябре. Он уточнил, что изменения коснутся страховых, социальных и ведомственных выплат.

пенсии
выплаты
депутаты
Россия
