22 декабря 2025 в 11:54

Швеция разрешила российскому судну покинуть воды страны

Прокуратура Швеции решила не расследовать инцидент с российским судном «Адлер»

Фото: Johan Nilsson/TT/Global Look Press
Прокуратура Швеции приняла решение не инициировать расследование в отношении российского грузового судна «Адлер», сообщает телеканал SVT в понедельник, 22 декабря. Контейнеровоз пришвартовался у берегов королевства на выходных.

Судно, пришедшее на якорь у побережья Хеганеса, вызывало подозрения у правоохранительных органов из-за возможного нарушения санкций. По информации телеканала, проверка проводилась в связи с тем, что компания-владелец судна может находиться в санкционных списках США и ЕС.

Представитель шведской таможни Мартин Хеглунд сообщил, что судно получило разрешение покинуть территориальные воды Швеции. Вечером 21 декабря «Адлер» уже начал движение на северо-запад.

Ранее шведские правоохранительные органы провели проверку российского контейнеровоза, который остановился у берегов страны из-за поломки в машинном отделении. На борт поднялись сотрудники таможенной службы, береговой охраны и оперативного полицейского управления.

судна
корабли
Швеция
Россия
