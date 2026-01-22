Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 01:28

Замороженные активы РФ, Гренландия: что Путин сказал на заседании Совбеза

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза, на котором обсудил инициативу американского коллеги Дональда Трампа создать Совет мира, ситуацию вокруг Гренландии, а также предложил применение замороженным активам РФ. Главные заявления российского лидера — в материале NEWS.ru.

Что Путин сказал о замороженных активах РФ

Владимир Путин заявил о готовности выделить $1 млрд (77 млрд рублей) в Совет мира. Эти средства планируется получить из замороженных ранее активов России, находящихся в США.

Инициатива выдвинута до решения вопроса об участии России в составе и работе данной структуры. Президент России особо отметил тесные связи между Москвой и палестинским народом, что стало причиной для этого решения.

«Учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира $1 млрд из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — отметил Путин.

Президент также обсудил возможность использования оставшихся замороженных активов в будущем. По его мнению, эти средства могли бы быть направлены на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий, но только после подписания мирного соглашения между Россией и Украиной. Варианты такого использования финансов также обсуждаются с представителями действующей администрации США.

Как Путин отреагировал на приглашение Трампа в Совет мира

Президент России рассказал о получении личного письма от Трампа. В послании содержалось приглашение войти в состав Совета мира.

По словам Путина, обращение было направлено ему лично. Глава российского государства отметил, что подобные инициативы, исходящие от действующего президента США, заслуживают внимания. Он поблагодарил Трампа за это предложение.

«Мы действительно получили личное обращение от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре», — отметил Путин.

Президент отметил, что Россия готова к переговорам, особенно в области международной безопасности и стратегического баланса. Тем не менее, конкретные аспекты, связанные с форматом, составом и компетенциями будущего Совета мира, пока не были детально рассмотрены и требуют дополнительного обсуждения.

По словам Путина, Российская Федерация намерена отреагировать на предложение присоединиться к Совету мира после того, как Министерство иностранных дел РФ тщательно изучит предоставленные материалы и проведет их детальный анализ.

В какую цену Путин оценил Гренландию

Владимир Путин подчеркнул, что тема намерений США в отношении острова Гренландия России не касается, а Вашингтон и Копенгаген разберутся самостоятельно между собой.

«Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко, если не сказать жестоко, к ней относилась. Но это уже дело другого порядка», — отметил президент РФ.

По словам российского лидера, у Датского королевства есть опыт продажи территорий Соединенным Штатам: в 1917 году они получили Виргинские острова. На примере Аляски Путин предположил, что цена за Гренландию могла бы составить $200-250 млн.

«Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду (долларов. — NEWS.ru). Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру», — заключил Путин.

Читайте также:

Массированная атака на Краснодарский край: есть жертвы, что известно

Чиновники бегут из Киева? Что известно об эвакуации и штурме Киева ВС РФ

Мощь «Искандера» и бегство киевских чинуш: новости СВО на вечер 21 января

Владимир Путин
Гренландия
Дональд Трамп
Россия
замороженные активы
Совбез РФ
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
SHOT сообщил о серии взрывов в одном из российских регионов
Киев в нокауте, Кличко в опале: почему Зеленский его все еще не уволил
«Начищу ботинки»: премьер Венгрии анонсировал важную встречу в Давосе
Международная федерация хоккея вынесла вердикт по российским сборным
«Иногда нужен диктатор»: Трамп ответил на обвинения в свой адрес
Гороскоп на 22 января: общаемся с котами, сохраняем спокойствие
Замороженные активы РФ, Гренландия: что Путин сказал на заседании Совбеза
Трамп дал оценку своим помощникам в урегулировании кризиса на Украине
Четыре цистерны грузового поезда сошли с рельсов под Тулой
В Германии предложили Дании совершить историческую сделку
Бойкот за Гренландию: сорвет ли Европа Трампу ЧМ по футболу в США
Министр торговли США спровоцировал скандал в Давосе
«Я не чувствую себя старым»: Трамп признался, что перешел в разряд пожилых
За три часа ПВО сбила около 20 дронов ВСУ над Россией
Путин озвучил, на что Россия готова направить замороженные в США активы
Приметы 22 января — Филиппов день: время трудов и очищения
Выросло число погибших при атаке ВСУ на порт в Краснодарском крае
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 января 2026 года
«Я бы сильно не ждала предложения»: почему Товстик не женится на Дибровой
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.