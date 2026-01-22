Замороженные активы РФ, Гренландия: что Путин сказал на заседании Совбеза

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза, на котором обсудил инициативу американского коллеги Дональда Трампа создать Совет мира, ситуацию вокруг Гренландии, а также предложил применение замороженным активам РФ. Главные заявления российского лидера — в материале NEWS.ru.

Что Путин сказал о замороженных активах РФ

Владимир Путин заявил о готовности выделить $1 млрд (77 млрд рублей) в Совет мира. Эти средства планируется получить из замороженных ранее активов России, находящихся в США.

Инициатива выдвинута до решения вопроса об участии России в составе и работе данной структуры. Президент России особо отметил тесные связи между Москвой и палестинским народом, что стало причиной для этого решения.

«Учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира $1 млрд из замороженных еще при прежней администрации США российских активов», — отметил Путин.

Президент также обсудил возможность использования оставшихся замороженных активов в будущем. По его мнению, эти средства могли бы быть направлены на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий, но только после подписания мирного соглашения между Россией и Украиной. Варианты такого использования финансов также обсуждаются с представителями действующей администрации США.

Как Путин отреагировал на приглашение Трампа в Совет мира

Президент России рассказал о получении личного письма от Трампа. В послании содержалось приглашение войти в состав Совета мира.

По словам Путина, обращение было направлено ему лично. Глава российского государства отметил, что подобные инициативы, исходящие от действующего президента США, заслуживают внимания. Он поблагодарил Трампа за это предложение.

«Мы действительно получили личное обращение от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре», — отметил Путин.

Президент отметил, что Россия готова к переговорам, особенно в области международной безопасности и стратегического баланса. Тем не менее, конкретные аспекты, связанные с форматом, составом и компетенциями будущего Совета мира, пока не были детально рассмотрены и требуют дополнительного обсуждения.

По словам Путина, Российская Федерация намерена отреагировать на предложение присоединиться к Совету мира после того, как Министерство иностранных дел РФ тщательно изучит предоставленные материалы и проведет их детальный анализ.

В какую цену Путин оценил Гренландию

Владимир Путин подчеркнул, что тема намерений США в отношении острова Гренландия России не касается, а Вашингтон и Копенгаген разберутся самостоятельно между собой.

«Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко, если не сказать жестоко, к ней относилась. Но это уже дело другого порядка», — отметил президент РФ.

По словам российского лидера, у Датского королевства есть опыт продажи территорий Соединенным Штатам: в 1917 году они получили Виргинские острова. На примере Аляски Путин предположил, что цена за Гренландию могла бы составить $200-250 млн.

«Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду (долларов. — NEWS.ru). Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру», — заключил Путин.

