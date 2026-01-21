Армия России схлестнулась с националистами из «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и поразила склад с барражирующими боеприпасами врага, «Искандер» обрушился на скопление солдат ВСУ, а украинские чиновники готовятся бежать из Киева. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

«Азов» схлестнулся с бойцами «Центра»

Министерство обороны сообщило, что российские подразделения поразили формирования украинской бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Также за минувшие сутки группировка войск «Центр» улучшила свои тактические позиции на нескольких участках фронта.

Как рассказал командир взвода 344-го мотострелкового полка с позывным Кот, российские войска поразили блиндаж с бойцами армии противника на Харьковском направлении. По его словам, удар нанесли с помощью беспилотной платформы, которую направили к целевой точке в лесополосе возле Двуречанского.

Как Россия собирается освобождать Донбасс

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов выразил уверенность, что многофункциональные наземные робототехнические комплексы «Импульс», которые ранее были переданы российским бойцам на СВО, помогут ВС РФ полностью освободить Донбасс от украинских войск. По его словам, сложные погодные условия на ряде участков фронта делают использование легких и проходимых роботизированных платформ особенно актуальным.

Попов отметил, что ВС РФ освободили Малую Токмачку и продолжают наступление в сторону Орехова. По словам генерала, взятие города будет иметь стратегическое значение для России.

ВСУ потеряли сотни БПЛА, склад и ракеты «Нептун»

Министерство обороны сообщило, что в течение суток Вооруженные силы России поразили склад хранения барражирующих боеприпасов украинской армии. Также уничтожены пункты временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 144 районах.

Кроме того, за последние сутки силы противовоздушной обороны уничтожили более 370 беспилотников самолетного типа и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Помимо этого, были перехвачены четыре управляемые авиабомбы и 20 реактивных снарядов системы HIMARS.

«Искандер» изверг пламя на крупное скопление врага

Вместе с этим Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен удар российского ракетного комплекса «Искандер» по крупному скоплению украинских бойцов в Харьковской области. Основной задачей российских сил было уничтожение сосредоточения ракетного дивизиона врага. Министерство обороны эти данные не комментировало.

Уточняется, что всего нанесено два удара. Первый поразил размещенную в лесополосе технику с помощью поражающих элементов. Второй удар был точечным и ликвидировал украинских военных, которые пытались бежать на уцелевших машинах. В результате уничтожено до 150 солдат ВСУ. Кроме того, поражена американская реактивная система залпового огня MLRS, 20 единиц автотранспорта и 15 бронеавтомобилей.

Что ждет Зеленского и киевских чиновников

Как считает украинский блогер Анатолий Шарий, уже на следующей неделе чиновники начнут вывозить семьи из Киева. Он уверен, что все эти «непростые люди» знают, что вскоре «кое-что» произойдет. При этом блогер не уточнил, о чем именно идет речь.

Тем временем политтехнолог Михаил Павлив спрогнозировал, что США продолжат оказывать давление на президента Украины Владимира Зеленского до конца зимы с целью достижения мирного соглашения. По его словам, ключевым инструментом воздействия станет коррупционный скандал, в котором замешан политик.

При этом Павлив отметил, что Европа не способна предоставить Киеву существенную военную поддержку. Кроме того, по мнению эксперта, параллельно будет развиваться отдельная линия переговоров между Вашингтоном и Москвой.

