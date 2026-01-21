Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 09:16

Российский «микротанк» превратил в могилу землянку с бойцами ВСУ

ВС России поразили блиндаж с бойцами ВСУ под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Российские войска поразили блиндаж с бойцами ВСУ на Харьковском направлении, сообщил ТАСС командир взвода 344-го мотострелкового полка с позывным Кот. По его словам, удар нанесли с помощью беспилотной платформы, которую направили к целевой точке в лесополосе возле Двуречанского.

Военнослужащие 344-го мотострелкового полка уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ в лесополосе возле Двуречанского при помощи беспилотной платформы, — рассказал Кот.

Командир отметил, что такие платформы позволяют поражать живую силу противника, снижая риски для штурмовых групп. Кот пояснил, что обычно бойцы находят блиндаж или огневую точку, после чего оператор запускает платформу, ведет ее до цели и уже там подрывает боекомплект.

Нашим бойцам остается лишь провести зачистку и осмотреть объект, — добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 нанес удар по пункту временной дислокации украинских солдат на правом берегу Днепра в Херсонской области. Были уничтожены личный состав противника и автомобиль.

ВС РФ
ВСУ
Харьковская область
СВО
