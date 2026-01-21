Гибель чиновника, мины-убийцы, 200 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 21 января

За прошедшие сутки над Россией сбили более 200 беспилотников. В Адыгее дрон врезался в жилую многоэтажку. Под Краснодаром обломки БПЛА с боевой частью упали около многоквартирного дома. В Орловской области были повреждены энергетические объекты в результате обстрела. В Белгородской области погиб чиновник. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 200 БПЛА атаковали регионы РФ в течение суток

Всего за прошедшие сутки над Россией были нейтрализованы 211 украинских беспилотников. Накануне с 09:00 до 16:00 ВСУ попытались атаковать РФ 23 дронами, заявили в Минобороны. В частности, БПЛА уничтожили в Белгородской, Астраханской, Брянской и Курской областях.

За следующие четыре часа противовоздушная оборона сбила 60 украинских дронов, уточнили в военном ведомстве. В Белгородской области уничтожили три беспилотника, в Краснодарском крае — шесть. В Крыму ликвидировали 16 БПЛА, а над Азовским морем — 35.

В период с 20:00 до 23:00 силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА. Всего были уничтожены 53 украинских дрона самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

В этот период большую часть дронов (29 единиц) перехватили над Азовским морем. Еще семь уничтожили над Черным морем, семь — над Краснодарским краем, шесть — над Республикой Крым. Кроме того, два БПЛА сбили над Ростовской областью, по одному — над Белгородской и Курской.

В ночь на 21 января силы ПВО ликвидировали 75 украинских беспилотников над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись восемь регионов страны, а также акватории Черного и Азовского морей.

Дроны совершили самый массовый налет на Краснодарский край — над регионом сбили 45 БПЛА. Еще девять воздушных целей ликвидировали над Орловской областью, по три — над Ростовской областью и Республикой Крым. Также по два дрона были уничтожены над Астраханской, Брянской и Курской областями, один — над Воронежской. Семь беспилотников сбили над Черным морем и один — над Азовским.

Два мирных жителя погибли в результате атаки беспилотника в Брянской области

В Брянской области в результате атаки беспилотника погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Семьям будет оказана вся необходимая материальная помощь», — написал он.

Богомаз добавил, что прошедшей ночью ВСУ применили реактивные системы залпового огня по территории региона.

«Повреждены объекты энергетики. У жителей трех муниципальных образований есть перебои с электроснабжением и подачей тепла. Аварийные и специальные службы незамедлительно приступили к устранению последствий варварских атак», — отметил губернатор.

Украинский дрон врезался в многоэтажку в Адыгее

Украинский беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов. По его словам, в здании начался пожар, который охватил также парковку с автомобилями. Глава региона добавил, что есть пострадавшие, в том числе двое детей.

«Всего пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. Семь пострадавших — в больнице поселка Энем, два человека — в больнице близлежащего Краснодара. Двое находятся в реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет», — написал Кумпилов.

Он добавил, что, по предварительной информации, сгорели 15 автомобилей, 25 машин получили повреждения. Глава Адыгеи сообщил, что для эвакуированных были развернуты пункты временного размещения. По последним данным, в них находятся 27 мирных жителей.

Минобороны РФ не комментировало информацию об ударах ВСУ по Адыгее.

В результате ночной атаки БПЛА на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае было зафиксировано сильное возгорание. Причиной стало падение обломков беспилотника ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.

«Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в поселке Афипский обломки дрона с боевой частью упали рядом с четырехподъездным 177-квартирным домом. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что в целях безопасности была проведена эвакуация жильцов. Территорию вокруг здания оцепили — специалисты провели работы по разминированию.

«Также два частных дома повреждены в Приморско-Ахтарске. Администрация района поможет в восстановлении имущества», — добавил Кондратьев.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках дронов ВСУ на Краснодарский край.

Обломки сбитых БПЛА также упали в Центральном районе Сочи, рассказал мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

«Возгораний и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. В настоящее время угрозы для города нет», — отметил он.

В Орловской области были повреждены объекты энергетики из-за обстрела ВСУ

В результате ракетной атаки ВСУ на Орловскую область были повреждены объекты топливно-энергетического комплекса, жилые дома и несколько машин, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. На месте происшествий работают оперативные службы.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

По данным властей, инфраструктуре ТЭК был нанесен незначительный ущерб. В отдельных районах Орла — Северном и Железнодорожном — зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и воды.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях атак противника на Орловскую область.

Чиновник погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области

В ночь на 21 января Белгород вновь оказался под обстрелом ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, обошлось без пострадавших среди населения. Повреждения получили несколько энергообъектов, а также помещения и оборудование одного из предприятий. Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках на Белгород.

«Проводим разминирование и приступаем к аварийным работам», — уточнил губернатор.

Гладков отметил, что в населенных пунктах Никольское, Новая Нелидовка и поселке Дубовое в результате падения обломков были повреждены кровли частных домов и автомобиль.

По словам губернатора, в результате атаки беспилотника ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков.

«После удара врага по коммерческому объекту в селе Головчино он выехал на место прилета, чтобы оценить последствия атаки, помочь жителям. В этот момент еще один дрон ВСУ повторно атаковал парковку возле объекта. Тимофей Муроталиевич получил тяжелые ранения. Врачи скорой помощи, которые прибыли на место, пытались сделать все, что в их силах, но травмы оказались несовместимы с жизнью», — сказал Гладков.

Он добавил, что у погибшего осталось двое маленьких детей.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов Херсонской области

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, мужчина 1971 года рождения получил осколочные травмы лица.

«Он доставлен в местную больницу», — сказал Сальдо.

Губернатор также сообщил, что за последние сутки противник обстрелял 17 населенных пунктов региона: Алешки, Великие Копани, Виноградово, Голую Пристань, Казачьи Лагеря, Кардашинку, Корсунку, Крынки, Нечаево, Новые Лагеря, Подстепное, Пролетарку, Раденск, Саги, Солонцы, Старую Збурьевку и Чулаковку.

Украинские дроны атаковали заправку в Запорожье

Девять фактов целенаправленной атаки ВСУ на населенные пункты были зафиксированы за сутки в Запорожской области, заявил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, пострадали два человека.

«В Васильевке в результате атак БПЛА пострадали двое мужчин — 1961 и 1939 годов рождения — и были повреждены два легковых автомобиля. Один пострадавший госпитализирован, второму оказана медицинская помощь без госпитализации», — сказал он.

Балицкий также сообщил, что в Днепрорудном беспилотник атаковал автозаправочную станцию. Начался пожар, но его быстро ликвидировали. Губернатор отметил, что в результате атак получили повреждения несколько частных домов, автомобилей, а также база отдыха.

ВСУ используют «умные мины» против российских солдат

В курском приграничье украинские солдаты применяют против российских военных дистанционные мины с магнитными датчиками движения, рассказал командир инженерно-саперного отделения с позывным Борз. Эти боеприпасы, сбрасываемые с дронов, представляют серьезную опасность для личного состава и техники, отметил он.

Военнослужащий сообщил, что мины активируются после сброса. Любое изменение, вызванное приближением человека с оружием или боевой машины, приводит к детонации.

«Противник <…> элементарно может сбросить снаряд с магнитным датчиком, который в течение 10 минут считывает среду. Когда подходишь с оружием, он чувствует изменение магнитного поля и взрывается», — сказал Борз.

Для обезвреживания таких мин саперам приходится применять специальные средства. Борз отметил, что эти боеприпасы перемещают на безопасное расстояние с помощью «кошки» — саперного крюка — и ликвидируют на месте.

