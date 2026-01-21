Взрослые и ребенок пострадали из-за атаки ВСУ на Республику Адыгею

В Тахтамукайском районе Республики Адыгея в результате атаки Вооруженных сил Украины пострадали восемь человек, среди которых один ребенок, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале. Семь пострадавших были госпитализированы, их жизни вне опасности.

Продолжается поквартирный обход. По предварительной информации, сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин. С утра приступим к оценке ущерба, — указал глава региона.

Погибших не зафиксировано. Для координации действий экстренных служб на место выехали председатель правительства Адыгеи Анзаур Керашев и профильные министры.

В муниципалитете развертываются пункты временного размещения для жителей, которым требуется помощь. Власти республики подчеркнули, что все пострадавшие получат необходимую поддержку.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны 20 января за три часа отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Всего было уничтожено 53 украинских дрона самолетного типа, проинформировала пресс-служба Минобороны РФ. Большая часть дронов (29 единиц) была перехвачена над Азовским морем.