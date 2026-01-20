Более 20 беспилотников попытались атаковать Россию за последние семь часов Минобороны РФ: средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ в российских регионах

Средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ в российских регионах за последние семь часов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, БПЛА уничтожили в Белгородской, Астраханской, Брянской и Курской областях.

С 09:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что остекление и фасад двух жилых домов повреждены в результате атаки ВСУ на регион. По его словам, был нанесен ущерб трем грузовым машинам и одному легковому автомобилю. Губернатор добавил, что никто не пострадал, всего средства ПВО сбили девять беспилотников.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны в ночь на 20 января уничтожили в небе над Россией более 30 украинских беспилотников. Так, по девять БПЛА удалось ликвидировать над территориями Брянской области и Республики Крым, три дрона были сбиты над территорией Воронежской области.