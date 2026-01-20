Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 08:50

В Брянской области назвали последствия ночной атаки ВСУ

Богомаз: два жилых дома повреждены в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз Губернатор Брянской области Александр Богомаз Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Остекление и фасад двух жилых домов повреждены в результате атаки ВСУ на Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, был нанесен ущерб трем грузовым машинам и одному легковому автомобилю. Губернатор добавил, что никто не пострадал, всего средства ПВО сбили девять беспилотников.

В результате отражения атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены фасады и остекление в двух жилых домах, — написал Богомаз.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы противовоздушной обороны в ночь на 20 января уничтожили в небе над Россией более 30 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись девять регионов страны.

До этого вечером 19 января системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку дронов Вооруженных сил Украины. Всего было перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Основная часть воздушных целей была сбита над территориями Ростовской (21 БПЛА) и Брянской областей (19 БПЛА).

Россия
Брянская область
Александр Богомаз
беспилотники
