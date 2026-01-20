Два человека погибли при ударе ВСУ по российскому региону

В Брянской области в результате атаки беспилотника погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы. На месте работают экстренные службы.

К сожалению, в результате террористической атаки погибли двое мирных жителей. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Семьям будет оказана вся необходимая материальная помощь, — написал он.

Ранее два сотрудника аптеки погибли из-за атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Запорожской области. Трагедия произошла в селе Басань Пологовского муниципального округа. Губернатор региона Евгений Балицкий рассказал, что двое мужчин везли жизненно важные препараты в аптечный пункт в Пологах.

Также Богомаз сообщил, что две ракеты «Нептун» и шесть беспилотников Вооруженных сил Украины сбили в регионе. Он отметил, что пострадавших нет, при этом в Брянском районе повреждено административное здание, а в Фокинском — фасад и кровля жилого дома.