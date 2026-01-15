Два сотрудника аптеки стали жертвами удара ВСУ по Запорожской области Балицкий: два человека погибли из-за атаки ВСУ на машину в Запорожской области

Два сотрудника аптеки погибли из-за атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Трагедия произошла в селе Басань Пологовского муниципального округа. Глава региона рассказал, что двое мужчин везли жизненно важные препараты в аптечный пункт в Пологах.

Двое сотрудников государственной аптечной сети погибли в результате атаки украинского беспилотника в районе села Басань, — написал Балицкий.

Ранее стало известно, что крещенские купания отменили в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях из-за угрозы атаки украинских беспилотников. В Калужской и Тверской областях обсуждают формат купаний и способы их безопасной организации.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что две ракеты «Нептун» и шесть беспилотников Вооруженных сил Украины сбили в регионе. Он отметил, что пострадавших нет, при этом в Брянском районе повреждено административное здание, а в Фокинском — фасад и кровля жилого дома.